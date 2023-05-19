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Три оригинальных гриль-рецепта для вдохновляющего начала сезона

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/KorArkaR

Наконец-то наступила настоящая весна и начался сезон гриля. Для вдохновляющего аппетитного старта, Ингарс Рудзитис, заядлый поклонник барбекю с 20-летним стажем, вместе с Lidl предлагает три проверенных рецепта блюд, которые можно приготовить в саду.

Стейк из говядины на гриле с брокколи и соусом из трав

Фото: Пресс-фото

Время приготовления 45 мин, рецепт средней сложности, на 4 порции

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного масла Pilos;
  • пучок свежей петрушки;
  • 3 чайные ложки дижонской горчицы Kania;
  • 200 г мелкого отварного картофеля;
  • 4 говяжьих стейка (при желании можно использовать другое подходящее мясо);
  • морская соль и молотый черный перец;
  • 1 красная луковица;
  • 120 мл оливкового масла Extra Virgin;
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;
  • 1 брокколи.

Приготовление:

  1. Приготовьте травяное масло, смешав масло, нарезанную петрушку, чайную ложку дижонской горчицы и несколько капель лимонного сока. Полученную смесь поставьте в холодильник, чтобы она снова застыла. Отварите картофель в мундире. Когда он остынет, нарежьте картофелины толстыми ломтиками и обжарьте на горячей сковороде-гриль. Готовый картофель полить маслом, посыпать солью и перцем.
  2. Стейки вымойте и обсушите бумажным полотенцем, подрежьте слой жира по краю мяса в нескольких местах, чтобы оно не сморщилось при обжаривании. Мясо посолите и обжарьте на сковороде или решетке-гриль. Совет: чтобы не пережарить мясо и оно осталось соблазнительно сочным, обжаривайте его всего по 2-3 минут с каждой стороны.
  3. Выложите жареные стейки на большое блюдо и в середину каждого положите пол-ложки травяного масла из холодильника. Накройте всю тарелку пищевой фольгой и дайте стейкам немного "отдохнуть".
  4. Тем временем приготовьте соус из зелени, тщательно смешав нашинкованный красный лук, горсть крупно нарезанной петрушки, 2 чайные ложки дижонской горчицы, 100 мл оливкового масла, оставшийся лимонный сок, соль и специи по вкусу.
  5. Свежую брокколи нарежьте продолговатыми дольками, облейте маслом и быстро обжарьте на раскаленной сковороде. В идеале - на сковороде вок, но можно использовать и сковороду-гриль. Не переживайте, если брокколи поджарится до темного цвета, так она будет вкуснее. Добавьте соль и специи. Когда все будет готово, положите стейк, жареный картофель и брокколи вместе на тарелку. Соус из зелени подают в отдельной посуде.

Форель на гриле с горчичным маслом, картофелем и соусом песто из базилика

Фото: Пресс-фото

Время приготовления 35 мин, довольно простой рецепт, на 4 порции

Ингредиенты

Для горчичного масла:

  • 100 г сливочного масла Pilos;
  • 4 столовые ложки французской горчицы Kania;
  • пол чайной ложки меда;
  • 2 столовые ложки измельченного свежего розмарина;
  • натертая цедра половины лимона.

Для форели:

  • 2 форели;
  • оливковое масло Extra Virgin.

Гарнир:

  • 500 г отварного или парового картофеля мелкого или среднего размера;
  • баночка базиликового песто Baresa.

Приготовление

  1. Смешайте масло с горчицей, медом, измельченным розмарином и натертой цедрой лимона. Оставьте настояться.
  2. Форель тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Слегка надрежьте кожу рыбы по бокам, а затем натрите ее оливковым маслом. Поместите форель на решетку и каждые несколько минут переворачивайте ее на другую сторону, поливая каждый раз горчичным маслом. Жарьте, пока кожа рыбы не подрумянится со всех сторон, около 6-8 минут. Совет: удобнее будет жарить рыбу на решетке – легче переворачивать, и она не развалится.
  3. Нарежьте картофель толстыми ломтиками или пополам, если картофель мелкий. Выложите в миску и облейте оливковым маслом, перемешав, затем положите на гриль и готовьте до золотистого цвета. Позже щедро сдобрите картофель соусом песто и подавайте с жареной форелью.

Баклажаны на гриле с томатным карпаччо

Фото: Пресс-фото

Время приготовления 25 мин, довольно простой рецепт, на 4 порции

Ингредиенты

  • 1 стручок красного перца чили;
  • 1 зубчик чеснока;
  • пол чайной ложки сушеного орегано Kania;
  • 4-5 столовых ложек оливкового масла Extra Virgin;
  • немного соли и перца;
  • 1 большой баклажан (около 450 г);
  • 2 больших помидора;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 100 г овечьего сыра.

Приготовление

  1. Стручок чили очистите от семян. Очистите чеснок. Мелко нарежьте их и сразу же тщательно вымойте руки! Затем смешайте с орегано, добавив 3 столовые ложки масла, соль и перец и дайте всему этому пропитаться примерно 40 минут. Тем временем помойте баклажан, не удаляя плодоножки. Нарежьте его вдоль на ломтики толщиной около 1 см, чтобы они все еще соединялись на конце. Затем смажьте его приготовленной пряно-масляной смесью и запекайте на раскаленном гриле по 2-3 минуты с каждой стороны, затем еще пару раз смажьте баклажан маслом.
  2. Нарежьте помидоры. Разложите ломтики помидоров на тарелке, обильно посыпав их солью и перцем, полейте оставшимся маслом и лимонным соком. Затем поверх помидоров веерообразно выкладываем жареные баклажаны и посыпаем все натертым овечьим сыром.

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