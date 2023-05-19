Три оригинальных гриль-рецепта для вдохновляющего начала сезона

Наконец-то наступила настоящая весна и начался сезон гриля. Для вдохновляющего аппетитного старта, Ингарс Рудзитис, заядлый поклонник барбекю с 20-летним стажем, вместе с Lidl предлагает три проверенных рецепта блюд, которые можно приготовить в саду.