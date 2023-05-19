Три оригинальных гриль-рецепта для вдохновляющего начала сезона

Наконец-то наступила настоящая весна и начался сезон гриля. Для вдохновляющего аппетитного старта, Ингарс Рудзитис, заядлый поклонник барбекю с 20-летним стажем, вместе с Lidl предлагает три проверенных рецепта блюд, которые можно приготовить в саду.
Стейк из говядины на гриле с брокколи и соусом из трав
Время приготовления 45 мин, рецепт средней сложности, на 4 порции
Ингредиенты:
- 250 г сливочного масла Pilos;
- пучок свежей петрушки;
- 3 чайные ложки дижонской горчицы Kania;
- 200 г мелкого отварного картофеля;
- 4 говяжьих стейка (при желании можно использовать другое подходящее мясо);
- морская соль и молотый черный перец;
- 1 красная луковица;
- 120 мл оливкового масла Extra Virgin;
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;
- 1 брокколи.
Приготовление:
- Приготовьте травяное масло, смешав масло, нарезанную петрушку, чайную ложку дижонской горчицы и несколько капель лимонного сока. Полученную смесь поставьте в холодильник, чтобы она снова застыла. Отварите картофель в мундире. Когда он остынет, нарежьте картофелины толстыми ломтиками и обжарьте на горячей сковороде-гриль. Готовый картофель полить маслом, посыпать солью и перцем.
- Стейки вымойте и обсушите бумажным полотенцем, подрежьте слой жира по краю мяса в нескольких местах, чтобы оно не сморщилось при обжаривании. Мясо посолите и обжарьте на сковороде или решетке-гриль. Совет: чтобы не пережарить мясо и оно осталось соблазнительно сочным, обжаривайте его всего по 2-3 минут с каждой стороны.
- Выложите жареные стейки на большое блюдо и в середину каждого положите пол-ложки травяного масла из холодильника. Накройте всю тарелку пищевой фольгой и дайте стейкам немного "отдохнуть".
- Тем временем приготовьте соус из зелени, тщательно смешав нашинкованный красный лук, горсть крупно нарезанной петрушки, 2 чайные ложки дижонской горчицы, 100 мл оливкового масла, оставшийся лимонный сок, соль и специи по вкусу.
- Свежую брокколи нарежьте продолговатыми дольками, облейте маслом и быстро обжарьте на раскаленной сковороде. В идеале - на сковороде вок, но можно использовать и сковороду-гриль. Не переживайте, если брокколи поджарится до темного цвета, так она будет вкуснее. Добавьте соль и специи. Когда все будет готово, положите стейк, жареный картофель и брокколи вместе на тарелку. Соус из зелени подают в отдельной посуде.
Форель на гриле с горчичным маслом, картофелем и соусом песто из базилика
Время приготовления 35 мин, довольно простой рецепт, на 4 порции
Ингредиенты
Для горчичного масла:
- 100 г сливочного масла Pilos;
- 4 столовые ложки французской горчицы Kania;
- пол чайной ложки меда;
- 2 столовые ложки измельченного свежего розмарина;
- натертая цедра половины лимона.
Для форели:
- 2 форели;
- оливковое масло Extra Virgin.
Гарнир:
- 500 г отварного или парового картофеля мелкого или среднего размера;
- баночка базиликового песто Baresa.
Приготовление
- Смешайте масло с горчицей, медом, измельченным розмарином и натертой цедрой лимона. Оставьте настояться.
- Форель тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Слегка надрежьте кожу рыбы по бокам, а затем натрите ее оливковым маслом. Поместите форель на решетку и каждые несколько минут переворачивайте ее на другую сторону, поливая каждый раз горчичным маслом. Жарьте, пока кожа рыбы не подрумянится со всех сторон, около 6-8 минут. Совет: удобнее будет жарить рыбу на решетке – легче переворачивать, и она не развалится.
- Нарежьте картофель толстыми ломтиками или пополам, если картофель мелкий. Выложите в миску и облейте оливковым маслом, перемешав, затем положите на гриль и готовьте до золотистого цвета. Позже щедро сдобрите картофель соусом песто и подавайте с жареной форелью.
Баклажаны на гриле с томатным карпаччо
Время приготовления 25 мин, довольно простой рецепт, на 4 порции
Ингредиенты
- 1 стручок красного перца чили;
- 1 зубчик чеснока;
- пол чайной ложки сушеного орегано Kania;
- 4-5 столовых ложек оливкового масла Extra Virgin;
- немного соли и перца;
- 1 большой баклажан (около 450 г);
- 2 больших помидора;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 100 г овечьего сыра.
Приготовление
- Стручок чили очистите от семян. Очистите чеснок. Мелко нарежьте их и сразу же тщательно вымойте руки! Затем смешайте с орегано, добавив 3 столовые ложки масла, соль и перец и дайте всему этому пропитаться примерно 40 минут. Тем временем помойте баклажан, не удаляя плодоножки. Нарежьте его вдоль на ломтики толщиной около 1 см, чтобы они все еще соединялись на конце. Затем смажьте его приготовленной пряно-масляной смесью и запекайте на раскаленном гриле по 2-3 минуты с каждой стороны, затем еще пару раз смажьте баклажан маслом.
- Нарежьте помидоры. Разложите ломтики помидоров на тарелке, обильно посыпав их солью и перцем, полейте оставшимся маслом и лимонным соком. Затем поверх помидоров веерообразно выкладываем жареные баклажаны и посыпаем все натертым овечьим сыром.
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