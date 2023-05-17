Левитс: международный трибунал должен добиться справедливости для Украины

Также, по словам президента Латвии, Россия обязана компенсировать Украине все убытки. Поэтому он приветствует решение о создании реестра убытков, причиненных российской агрессией Украине. Он подчеркнул, что Латвия является одной из стран-учредителей реестра и приглашает другие страны присоединиться к ней.

Левитс отметил, что Совет Европы должен решать и новые проблемы, такие как влияние цифровых технологий на демократию и права человека. Он призвал ускорить работу над новым правовым документом об искусственном интеллекте, иначе может быть слишком поздно.

По словам президента, необходимо обеспечить, чтобы цифровые технологии соответствовали стандартам прав человека и не нарушали демократические процессы в обществе. Для достижения этого требуется политическая и юридическая изобретательность и мужество.

Кроме того, Левитс подчеркнул, что сегодня Латвия во второй раз примет на себя председательство в Комитете министров Совета Европы. По его мнению, общей обязанностью государств является предотвращение угроз демократии и защита общих ценностей и свобод.

Как сообщалось, сегодня Латвия примет от Исландии председательство в Комитете министров Совета Европы. Одной из главных задач председательства Латвии будет реализация на практике решений Рейкьявикского саммита: усиление роли и влияния Совета Европы, решение актуальных проблем в области прав человека, поддержка Украины и привлечение России к международной ответственности за агрессию против Украины.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей политической организацией Европы, объединяющей 46 стран и защищающей основные ценности - права человека, демократию и верховенство закона.