Левитс: международный трибунал должен добиться справедливости для Украины

Международный трибунал по расследованию преступлений российской агрессии должен добиться справедливости для Украины, подчеркнул президент Латвии Эгил Левитс, выступая сегодня, 17 мая, на прениях "Едины вокруг наших ценностей" в рамках встречи глав государств и правительств Совета Европы.
Как сообщила агентству LETA специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Левитс отметил, что Совет Европы уже почти 75 лет является маяком прав человека, демократии и верховенства закона в Европе, а Россия сегодня пишет кровавую страницу в европейской истории.
Левитс подчеркнул, что агрессивная война является самым тяжким международным преступлением. Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в данном случае, и это недопустимый пробел в международном праве. Президент Латвии напомнил, что вскоре после российского вторжения он предложил создать международный трибунал ad hoc для рассмотрения преступлений России в Украине.
По словам президента, трибунал нужен по трем причинам:
- чтобы добиться справедливости для Украины;
- для соблюдения достигнутого после Второй мировой войны стандарта международного права, запрещающего агрессивные войны;
- а также с целью не допустить подрыва доверия к демократическим ценностям.
"Последняя причина особенно важна для Совета Европы, который является или по крайней мере должен быть организацией демократических стран, основанной на верховенстве права", - сказал президент Латвии.
Он рассказал, что Латвия и несколько десятков других стран уже сотрудничают в ООН для создания специального международного трибунала по преступлениям России. По словам президента, юридически это возможно, но требует политической воли. Он призвал глав государств и правительств Совета Европы присоединиться к этой инициативе.
Также, по словам президента Латвии, Россия обязана компенсировать Украине все убытки. Поэтому он приветствует решение о создании реестра убытков, причиненных российской агрессией Украине. Он подчеркнул, что Латвия является одной из стран-учредителей реестра и приглашает другие страны присоединиться к ней.
Левитс отметил, что Совет Европы должен решать и новые проблемы, такие как влияние цифровых технологий на демократию и права человека. Он призвал ускорить работу над новым правовым документом об искусственном интеллекте, иначе может быть слишком поздно.
По словам президента, необходимо обеспечить, чтобы цифровые технологии соответствовали стандартам прав человека и не нарушали демократические процессы в обществе. Для достижения этого требуется политическая и юридическая изобретательность и мужество.
Кроме того, Левитс подчеркнул, что сегодня Латвия во второй раз примет на себя председательство в Комитете министров Совета Европы. По его мнению, общей обязанностью государств является предотвращение угроз демократии и защита общих ценностей и свобод.
Как сообщалось, сегодня Латвия примет от Исландии председательство в Комитете министров Совета Европы. Одной из главных задач председательства Латвии будет реализация на практике решений Рейкьявикского саммита: усиление роли и влияния Совета Европы, решение актуальных проблем в области прав человека, поддержка Украины и привлечение России к международной ответственности за агрессию против Украины.
Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей политической организацией Европы, объединяющей 46 стран и защищающей основные ценности - права человека, демократию и верховенство закона.
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