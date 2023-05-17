Продюсера Роднянского и драматурга Вырыпаева заочно арестовали в России

"Писать и говорить я продолжу и в будущем. Как здесь, в своих аккаунтах в инстаграме и телеграме, так и в украинских и международных средствах массовой информации. И никакой Басманный суд мне помешать не сможет", - написал Роднянский в соцсетях в среду после новостей о его заочном аресте.

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев, который приобрел наибольшую известность благодаря фильмам "Эйфория" и "Кислород", - один из самых популярных театральных авторов в России.

Он давно критиковал российские власти, а после 24 февраля 2022 года пообещал перечислять все заработанные в России деньги украинским фондам.

"Поскольку власти России сейчас ведут чудовищную, преступную войну в Украине, то я решил, что все авторские отчисления от спектаклей, идущих на российских - подчеркиваю, только государственных, сценах, я буду передавать в фонды помощи жертвам войны в Украине. Разумеется только в мирные организации и ни в коем случае не в военные", - заявил тогда он.

После этого пьесы Вырыпаева начали убирать из репертуара российских театров. В частности, были отменены показы постановок "Волнение", "Солнечная линия" и самого "звездного" российского спектакля последних лет и лауреата "Золотой маски-2020" - "Иранской конференции".

Последние годы Вырыпаев живет в Польше. В мае 2022 года он объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: