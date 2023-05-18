Видео ⟩ Водитель едет по велодорожке, создавая угрозу для жителей

Читатель портала поделился видео в социальных сетях. Оно приобрело довольно большую популярность. Действия водителя вызвали дискуссии - одни осудили его беспечность и невнимательность, другие вновь обвинили руководство города в неправильной расстановке дорожных знаков.

На показанных кадрах автомобиль Toyota достаточно спокойно и уверенно едет по велосипедной дорожке. Создается впечатление, что водитель даже не понимает, что он нарушает правила. Об этом свидетельствует тот факт, что у него было несколько возможностей вернуться обратно на дорогу, но он не сделал этого.

Водитель мог подумать, что это полоса для поворота, потому что затем он повернул направо. Правда, есть вероятность, что за мгновение до поворота направо водитель осознал свою ошибку и тут же попытался освободить велосипедную полосу.

"Каждый день приходится иметь дело с такими нерадивыми водителями! Как можно не увидеть начало велосипедной дорожки? Дети ежедневно передвигаются по этой дорожке на велосипедах и электросамокатах. Может, пора открыть глаза?" - выразила свое мнение пользовательница социальных сетей.

Другие читатели объяснили, что дорожная инфраструктура в конкретном месте изменилась совсем недавно, поэтому многим водителям сложно освоиться с нововведениями.

Как стало известно порталу 15min, литовская полиция наказала водителя Toyota. Больше подробностей не разглашается, поэтому причина, по которой водитель так спокойно ехал по велодорожке, пока неизвестна.