Фото ⟩ Редкая Tesla Roadster найдена в контейнерах в Китае

В Китае в контейнерах нашли три совершенно новых Tesla Roadster, которые находятся там с 2010 года. Пробег всех трех автомобилей составляет 0 километров.

Gruber Motor Company решила выставить на аукцион все три автомобиля. Самая высокая ставка на данный момент за все три модели составляет 750 000 долларов, или около 691 000 евро.

По имеющейся у компании информации, китайский бизнесмен купил три Tesla Roadster в 2010 году. Заказ был сделан с доставкой в ​​Китай. Автомобили были брошены в контейнерах и простояли там более десяти лет.

Первый Roadster был выпущен в 2008 году, а его производство продолжалось до 2012 года. По оценкам, всего было продано около 2 500 экземпляров.

Новость также привлекла внимание генерального директора компании Tesla Илона Маска, который написал в Twitter, что эти автомобили становятся все более редкими.

Уже сообщалось, что 6 января 2018 года компания SpaceX провела первый испытательный полет своей ракеты Falcon Heavy, которая доставила в космос автомобиль Tesla Roadster.

Галерея: В Китае нашли три редких автомобиля Tesla в контейнерах