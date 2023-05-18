Фото ⟩ Украина: беспрецедентные воздушные атаки на Киев

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что "продолжается серия беспрецедентных по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев".

По словам Попко, в этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Как сообщается, после запуска ракет над Киевом появились российские разведывательные беспилотники.

Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

"В Киеве воздушная тревога. Работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал чиновник в ночь на 18 мая.

Власти Киева сообщили, что было зафиксировано возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

Галерея: Обломки ракет в Киеве

В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала, написал Сергей Попко.

Это уже девятый с начала мая обстрел украинской столицы.

В свою очередь, в результате ракетного удара по Одессе вечером, 17 мая, погиб один человек, двое ранены. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.