Вера Брежнева выступит на 748-летии Даугавпилса

За 4 дня праздника на трех концертных площадках выступят местные и приглашенные артисты и творческие коллективы.



Запланировано праздничное шествие и салют на набережной Даугавы.



Будет работать ярмарка, уличные кафе, будут организованы развлечения для детей, спортивные мероприятия, выставки, а Даугавпилсский музей пригласит бесплатно посетить свои экспозиции, открывая летний выставочный сезон.