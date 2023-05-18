Вера Брежнева выступит на 748-летии Даугавпилса

В 2023 году Даугавпилс будет отмечать свой 748-летие. Праздник пройдет с 1 по 4 июня. Его девиз - "С Даугавпилсом в сердце".
Жителей и гостей города ждет обширная программа развлечений.
В том числе концерты таких исполнителей как Bel Tempo, Carnival Youth, The Sound Poets, Вера Брежнева, Иво Фоминс, литовская группа KJ Collective известный одесский шансонье Феликс Шиндер.
За 4 дня праздника на трех концертных площадках выступят местные и приглашенные артисты и творческие коллективы.
Запланировано праздничное шествие и салют на набережной Даугавы.
Будет работать ярмарка, уличные кафе, будут организованы развлечения для детей, спортивные мероприятия, выставки, а Даугавпилсский музей пригласит бесплатно посетить свои экспозиции, открывая летний выставочный сезон.
Подробнее с программой праздника можно ознакомиться здесь.
Галерея: Даугавпилсская крепость
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!