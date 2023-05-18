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Вера Брежнева выступит на 748-летии Даугавпилса

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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Konstantin Sednev

В 2023 году Даугавпилс будет отмечать свой 748-летие. Праздник пройдет с 1 по 4 июня. Его девиз - "С Даугавпилсом в сердце".

Жителей и гостей города ждет обширная программа развлечений.

В том числе концерты таких исполнителей как Bel Tempo, Carnival Youth, The Sound Poets, Вера Брежнева, Иво Фоминс, литовская группа KJ Collective известный одесский шансонье Феликс Шиндер.

За 4 дня праздника на трех концертных площадках выступят местные и приглашенные артисты и творческие коллективы.

Запланировано праздничное шествие и салют на набережной Даугавы.

Будет работать ярмарка, уличные кафе, будут организованы развлечения для детей, спортивные мероприятия, выставки, а Даугавпилсский музей пригласит бесплатно посетить свои экспозиции, открывая летний выставочный сезон.

Подробнее с программой праздника можно ознакомиться здесь.

Галерея: Даугавпилсская крепость

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