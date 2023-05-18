В Риге выступит популярный диджей Robag Wruhme

За именем Robag Wruhme стоит немец с польскими корнями Габор Шаблицки, который вырос в Восточной Германии и еще до падения железного занавеса изучал искусство и музыку. Эйфория после объединения Германии открыла массу новых возможностей, и Габор направил свою энергию в брейкданс и хип-хоп. Вскоре после этого открылась его страсть к электронной музыке – с первой пластинкой он дебютировал в дуэте Beefcake с Фолькером Калем.

Свой псевдоним Габор придумал, использовав популярную концепцию писать имена задом наперед: так из из Габора получился Робаг. Wruhme поначалу считался признанным специалистом по сухому техно и минимал-биту: почти десятилетие он работал в паре с коллегой Сереном Боднером в проекте Wighnomy Brothers, производящим минимал-техно и дип-хаус, но затем партнеры расстались.

В последнее время за пультом он сводит не техно, а мечтательную электронику. В июне 2019 года Robag Wruhme выпустил альбом Venq Tolep на иконическом лейбле DJ Koze Pampa Records. Журнал Pitchfork так написал о пластинке: "Самая красивая, шелковая и пронзительная минимальная электронная музыка за всю историю".

Музыкант на сцене уже 25 лет. На концерте в Риге Габор выступит со своей новой программой. Мероприятие пройдет в рамках открытия летнего сезона клуба Koya.



Видео: Robag Wruhme