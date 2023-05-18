Клементьев: регистрация партии "Вместе для Латвии" затягивается

Регистр предприятий потребовал указания более подробной информации в уставе, чем изначально предусмотрели учредители партии: так, нужно перечислить обязанности правления, обязанности председателя правления.

Потребовались и редакционные правки, например, заголовок в одном месте документа имеет кавычки, а в другом нет. По словам Клементьева, решение еще не принято.

Проблем ни с учредительным собранием, ни с количеством членов партии, ни с личными данными членов нет, сообщил представитель партии.

На доработку документов учредителям партии дано три месяца. Клементьев пояснил, что учредители партии "Вместе для Латвии" сотрудничают с Регистром предприятий и нотариусом при внесении уточнений в документы.

Как сообщалось, 2 апреля в Резекне 217 человек основали новую политическую партию "Вместе для Латвии", председателем которой был избран исключенный из партии "Согласие" мэр Резекне Александр Барташевич.