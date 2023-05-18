Кариньш: избрание Ринкевича президентом не будет выгодно для "Нового Единства"

В настоящее время Ринкевич может рассчитывать на 26 голосов, то есть голоса всех депутатов "Нового Единства" в Сейме. По словам Кариньша,

Ринкевич, вероятно, самый подготовленный из всех кандидатов в президенты.

Однако, если он станет президентом, не будет никого, кто сразу сможет его заменить. Кроме того, это станет для "Нового Единства" потерей с практической точки зрения, так как Ринкевич - один из самых популярных политиков партии.

"Он дистанцируется и уйдет. Однако я как лидер партии готов предложить его на эту должность, потому что это принесет пользу стране", - сказал Кариньш.

По словам премьера, момент, когда нынешний президент Эгил Левитс объявил, что не будет участвовать в выборах, изменил всю ситуацию.

"Я думаю, что мы находимся в несколько иной ситуации, когда многое может произойти. Я даже вижу, что другие силы могут быть корыстно заинтересованы в его поддержке, чтобы убрать его как один из наших "локомотивов"", - сказал Кариньш.

На вопрос, приведут ли выборы президента к более широким изменениям в правительстве, премьер ответил уклончиво. Он не исключает, что это может привести к изменениям, но подчеркнул, что заинтересован в определенном политическом результате - реформе системы образования и здравоохранения, а также в развитии рынка капитала.