Латвия - лидер ЕС по количеству убийств женщин. Но Сейм отклонил ратификацию Стамбульской конвенции

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции вновь стал актуальным после трагедии в Екабпилсском крае, где на глазах у ребенка и матери была убита женщина. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты.

Как указали "Прогрессивные", Европейский парламент требует ратификации Стамбульской конвенции, поскольку она остается международным стандартом и основным инструментом для искоренения гендерного насилия, в том числе домашнего.

Призывая парламентариев поддержать ратификацию, депутат "Прогрессивных" Андрис Шуваев риторически спросил, встанет ли Сейм на сторону насильников или же жертв насилия. Он подчеркнул, что ратификация Стамбульской конвенции является обязанностью любого ответственного, дальновидного и европейски мыслящего законодателя.

Среди стран ЕС Латвия занимает первое место по количеству убийств женщин.