"Хотелось просто напиться": Рейникс наконец рассказал, почему все бросил

Лаурис Рейникс объяснил, что у него было "безумное количество работы" после пандемии, включая съемки шоу Pasaki to skaļi ("Скажи это вслух"). "Съемки каждой программы длятся более трех часов, а ты сидишь и внимательно слушаешь, как психотерапевт. Я не могу разговаривать с человеком больше часа каждый день, глядя ему в глаза, но я должен был там это делать. Кроме того, мы обычно снимали по две программы в день.

В конце дня я был эмоционально истощен, мне просто хотелось напиться, чтобы избавиться от всей этой информации", - признается Лаурис.

Рейникс говорит, что не мог себе этого позволить, потому что, например, на следующий день должны были состояться концерты.

Музыкант вспоминает, что из-за переутомления у него начались невиданные проблемы со здоровьем - на лице появилась аллергия, начала чесаться кожа, болела спина и т.д. "Думал, пора заказать надгробие", - признается певец.

Анализы были хорошие, но самочувствие не улучшилось. Во время поездки в Перу музыкант понял, что проблемы со здоровьем связаны с перегрузками и стрессами. "Было ясно - я должен уехать. Поэтому я бросил все проекты в один момент. [...] Я слушал свое тело, которое говорило мне - пора остановиться", - объясняет он свое решение поехать в Колумбию.

Недавно Рейникс выпустил новую песню под названием Galerijā. Песня, написанная в ритмах реггетона, и клип, созданный в латиноамериканских настроениях, являются отсылкой к тому времени, которое Рейникс провел в Колумбии в конце прошлого года.

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