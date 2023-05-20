Видео ⟩ Лайма Вайкуле о РФ и бойкоте от знакомых: "Какое-то сталинское время в России"

Вайкуле призналась, что следит за тем, как расходятся ее высказывания по Сети. Она отметила и тот резонанс, который они вызывают. По мнению певицы, хорошо, что люди начали высказываться, но после этого к ним применяют репрессии, что плохо.

"Какое-то сталинское время в России. Ужасное. Бомбят Украину", - говорит Вайкуле. Она не скрывает, что наговорила столько, что уже появились знакомые, которые объявили ей бойкот и перестали с ней общаться: "Будто я кого-то стала бомбить. Такое ощущение, что у людей в голосе все перевернулось. [...] Это что сейчас происходит? Может быть, мы спим?".

Знакомые Лаймы Вайкуле перестали брать трубку, когда она звонит. "Они не берут трубку. Как в детском саду [...]. Такая глупость невозможная... Я позволяю своим знакомым иметь свое мнение. Мне оно может не нравиться, но я позволяю. Пожалуйста. Но в Латвии есть люди, которые не так воспринимают... Какие-то "совки" они", - рассказывает артистка, добавляя, что она не уверена, но подозревает, что ей объявили бойкот.

"Мы играем в детский сад в такое серьезное время", - поясняет она. По мнению Вайкуле, у людей, которые родились во времена Советского Союза, остался отпечаток, и они не принимают тот факт, что у кого-то есть другое мнение. Она же, напротив, дает свободу каждому человеку.

Лайма Вайкуле до конца не понимает, на что обиделись эти люди.



Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле на канале "И грянул Грэм"