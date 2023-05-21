Видео ⟩ Вайкуле раскрыла, где сейчас находится Валерий Меладзе

Вайкуле отметила, что он отличный певец и хороший человек. К сожалению, в этом году Валерий Меладзе не сможет принять участие в фестивале Laima Rendezvous Jurmala.

"Он сейчас в Испании. Его не будет, но будет Вера Брежнева", - сказала певица.

Ранее она высказалась в защиту Валерия Меладзе и Аллы Пугачевой. "Да отстаньте вы от Аллы! От этих прекрасных людей… Откуда вы вообще взяли, что надо проверять Аллу, мол, не платит ли она украинской армии. Захочет - заплатит, захочет - не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала. Вы знаете, что она не работает. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то отправлять?" - заметила Вайкуле.

Она шутя призналась, что Примадонна даже не помогла ей деньгами, когда она захотела приобрести большую картину. В завершение Лайма попросила всех, кто задает глупые вопросы и оставляет злые комментарии, отстать от нее, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, а еще от Валерия Меладзе.



Напомним, 24 февраля 2022 года Меладзе осудил войну в Украине и призвал к миру. Позже он продолжил некоторое время выступать на концертах в России, но стали появляться слухи об отмене мероприятий с ним. После артист стал выступать на корпоративах за границей.

В январе 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик вызвал возмущение российских политиков.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле