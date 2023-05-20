Видео ⟩ "Народ чувствует себя обманутым": Участники Праздника песни и танца разочарованы

Хотя билеты на большой концерт хоров Праздника песни Tīrums. Dziesmas ceļs 19 мая вечером еще были в наличии, отсутствие самых дешевых билетов за 50 евро вызвало недовольство нескольких хоров, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Panorāma встретилась с двумя постоянными участниками смешанного хора Līgatne в Доме культуры Аугшлигатне. Янис и Улдис говорят, что около месяца назад они получили известие о предстоящей возможности для каждого участника подать заявку на один билет на концерт Tīrums. Dziesmas ceļs в ценовой категории от 35 до 40 евро или на генеральную репетицию концерта. Однако позже уже заявленные билеты на концерт были заменены на генеральную репетицию, а цена билета была увеличена.
"Мы просили концерт на 40 хоров, мы просили 15 билетов, нам дали четыре, потому что скидка, спрос большой", - говорит член смешанного хора Līgatne Янис Раманс.
"Мне очень не нравится эта непоследовательность. Если вы, ответственные люди, решили, что эти билеты можно купить вне очереди, вы дали возможность. Зачем это было нужно - я не знаю, но тогда придерживайтесь того, что вы обещали. Концерт - так концерт, и все. Народ чувствует себя обманутым", - добавляет Улдис Лейландс, участник смешанного хора Līgatne.
У дирижера четырех хоров Марики Слотини-Бранте был похожий опыт с билетами: "Певцам обидно. Почему они не могут получить этот билет так, как хотели? Неужели участник не заслуживает единственного билета, который он покупает? Не даром берет, а покупает по рыночной цене".
Исполнительный директор фестиваля Дайна Маркова заявила, что участников с самого начала предупредили о возможности того, что билетов на всех певцов этой ценовой категории не хватит - желающих получить билеты много, и такая возможность должна быть предоставлена всем жителям Латвии, потому что "Праздник - это то, что, в конце концов, создано на деньги всех налогоплательщиков".
Она также отметила, что такое резервация билетов для участников происходит впервые.
Галерея: Праздник песни и танца
Ранее сообщалось, что все билеты на заключительный концерт Праздника песни и танца Kopā augšup были раскуплены в короткие сроки.
Всего в пятницу в публичную продажу поступило 94 965 билетов на четыре праздничных концерта – грандиозный концерт Tīrums. Dziesmas ceļs и его генеральная репетиция, заключительный концерт Kopā augšup и его ночная репетиция.
За один раз можно было приобрести не более четырех билетов на одно мероприятие. Общее количество билетов, которые можно приобрести за одну покупку, составило 20.
XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца пройдут в Риге с 30 июня по 9 июля 2023 года. Главным акцентом праздника станет 150-летие традиции Праздника песни. Организатором Праздника является Латвийский национальный культурный центр - госучреждение, подчиненное Министерству культуры.
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