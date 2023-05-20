Видео ⟩ "Народ чувствует себя обманутым": Участники Праздника песни и танца разочарованы

Panorāma встретилась с двумя постоянными участниками смешанного хора Līgatne в Доме культуры Аугшлигатне. Янис и Улдис говорят, что около месяца назад они получили известие о предстоящей возможности для каждого участника подать заявку на один билет на концерт Tīrums. Dziesmas ceļs в ценовой категории от 35 до 40 евро или на генеральную репетицию концерта. Однако позже уже заявленные билеты на концерт были заменены на генеральную репетицию, а цена билета была увеличена.

"Мы просили концерт на 40 хоров, мы просили 15 билетов, нам дали четыре, потому что скидка, спрос большой", - говорит член смешанного хора Līgatne Янис Раманс.

"Мне очень не нравится эта непоследовательность. Если вы, ответственные люди, решили, что эти билеты можно купить вне очереди, вы дали возможность. Зачем это было нужно - я не знаю, но тогда придерживайтесь того, что вы обещали. Концерт - так концерт, и все. Народ чувствует себя обманутым", - добавляет Улдис Лейландс, участник смешанного хора Līgatne.