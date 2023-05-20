В Грузию на свадьбу родственника приехала дочь Сергея Лаврова. Она под санкциями

Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и ее муж, бизнесмен Александр Винокуров, находящиеся под западными санкциями, прибыли в Грузию на свадьбу брата Винокуровой, сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.
Брак брата Винокуровой был зарегистрирован в четверг в Тбилиси, а свадебное торжество было запланировано на пятницу в санаторно-курортном комплексе Kvareli Lake Resort, расположенном в кахетинском городе Кварели, сообщает телеканал. Для празднующих сдается весь комплекс, других гостей на данный момент там нет.
Журналист Mtavari позвонил в Kvareli Lake Resort, представившись курьером цветочного магазина и сообщил, что на имя Лавровой-Винокуровой якобы заказана доставка букета. Журналист попросил уточнить, прибыла ли гостья. Mtavari утверждает, что представитель отеля подтвердил, что букет можно отправлять, и журналисты сделали выводы, что дочь главы МИД РФ действительно находится в отеле.
В свою очередь, в Kvareli Lake Resort заявили, что эти новости не соответствуют действительности. "Гости с фамилией Лавров к нам не записывались ни сейчас, ни раньше", - говорится в сообщении СПА-комплекса. В нем также говорится, что "к сожалению, в СМИ распространяется информация, не соответствующая действительности". Однако фамилия дочери Лаврова не Лаврова, а Винокурова.
Georgian media reports that Sergey Lavrov's sanctioned family members are in Georgia, including Lavrov's daughter, Ekaterine Lavrova. The family of the Russian Foreign Minister is preparing for a grand wedding in Kakheti. @MtavariChannel journalists called Kvareli Resort as pic.twitter.com/ZSp2X2IEUA— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 19, 2023
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и представители правящей партии "Грузинская мечта" не прокомментировали новость о приезде в Грузию дочери Лаврова и ее мужа.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ, который предусматривает восстановление приостановленного в 2019 году авиасообщения с Грузией, а также отмену визового режима для граждан Грузии. Сразу после этого МИД России сообщил, что отменяет объявленную в 2019 году рекомендацию гражданам России не выезжать в Грузию.
В пятницу в Тбилиси прошли акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией.
В прошлом году Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе. Европейская комиссия заявила, что страна должна провести реформы, прежде чем ей можно будет предоставить статус кандидата.
Галерея: Протесты в Тбилиси
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