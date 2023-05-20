В Грузию на свадьбу родственника приехала дочь Сергея Лаврова. Она под санкциями

Брак брата Винокуровой был зарегистрирован в четверг в Тбилиси, а свадебное торжество было запланировано на пятницу в санаторно-курортном комплексе Kvareli Lake Resort, расположенном в кахетинском городе Кварели, сообщает телеканал. Для празднующих сдается весь комплекс, других гостей на данный момент там нет.

Журналист Mtavari позвонил в Kvareli Lake Resort, представившись курьером цветочного магазина и сообщил, что на имя Лавровой-Винокуровой якобы заказана доставка букета. Журналист попросил уточнить, прибыла ли гостья. Mtavari утверждает, что представитель отеля подтвердил, что букет можно отправлять, и журналисты сделали выводы, что дочь главы МИД РФ действительно находится в отеле.

В свою очередь, в Kvareli Lake Resort заявили, что эти новости не соответствуют действительности. "Гости с фамилией Лавров к нам не записывались ни сейчас, ни раньше", - говорится в сообщении СПА-комплекса. В нем также говорится, что "к сожалению, в СМИ распространяется информация, не соответствующая действительности". Однако фамилия дочери Лаврова не Лаврова, а Винокурова.