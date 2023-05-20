Житель Каплавы "сдал" пограничникам нелегальных иммигрантов

В пятницу, 19 мая, была задержана группа беженцев из третьих стран, которая незаконно пересекла границу Латвии со стороны Беларуси. Об этом в эфире Rus.LSM.lv заявил Раймонд Кублинскис, замначальника Даугавпилсского управления Погранохраны.
Латвийские пограничники получили информацию от фермера из Каплавы, которая находится в пяти километрах от границы с Беларусью. Фермер случайно наткнулся на мигрантов и сразу же оповестил пограничников.
"Группы людей могут быть очень разными. В данном случае мы обнаружили в этой группе 3 женщин и 3 мужчин. Все они взрослые, поэтому их проход на территорию Латвии будет предотвращен", - сказал Кублинскис в эфире Rus.LSM.lv.
Мигранты были доставлены к пункту пересечения границы, где их должны передать обратно белорусской стороне.
В то случае, если Беларусь откажется их принять, латвийская сторона должна будет решить, как действовать дальше.
Пограничная охрана сообщает, что в 2023 году предотвращено 3028 незаконных попыток перейти латвийско-белорусскую границу, а 178 человек были приняты в Латвию по гуманным соображениям.
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