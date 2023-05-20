Водитель оставил школьника на остановке в Бауске: отец в шоке

"В местных автобусных маршрутах компании Nordeka в Бауске не принимают карты. Сегодня у ребенка был случай, не первый, насколько я знаю, когда он пытался проехать по школьной электронной карте, а аппарат ее не принял. Это их вина, устройство просто не видит карту. А водитель выгоняет ребенка из автобуса. Это абсурд", - возмущается отец школьника.

Ученикам в Бауске выдают специальные проездные карты, чтобы они могли бесплатно добираться до школы и обратно (финансируется муниципалитетом). Однако, когда карта не работает, детей часто оставляют за дверью автобуса на остановке. Это также подтверждают несколько учеников на автовокзале Бауски.

Детей нельзя оставлять на автобусной остановке, подчеркивает орган, осуществляющий надзор за пассажирскими перевозками - Дирекция автомобильного транспорта.

Это особенно актуально после трагического исчезновения Ивана из Лиепаи в 2017 году. Пятилетний мальчик оказался в километрах от своего места жительства, возможно, перепутав автобусные остановки. Через 10 дней маленького Ивана нашли мертвым

Водители автобусов Nordeka отрицали, что какой-либо школьник был оставлен на остановке из-за неработающей карты. Правда, водители подтверждают, что электронное оборудование часто не принимает такие карты.

Однако, оценив имеющуюся информацию, представитель перевозчика не стал отрицать, что в одном из случаев ученик действительно вышел на той же остановке, что и зашел. Но директор по пассажирским перевозкам компании Nordeka, отметил, что это была инициатива ученика.

Хорошая практика компании - не оставлять несовершеннолетних за дверью автобуса. Представитель Nordeka заметил, что иногда может сработать человеческий фактор.

При покупке билетов школьными картами часто случаются обрывы связи, но каждый случай оценивается и рассматривается индивидуально.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)