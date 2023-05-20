Собраны деньги для перевозки недоношенной девочки из Турции в Латвию

Как указано на портале, дополнительно пожертвованные средства будут использованы на нужды ребенка по указанию врачей. Необходимая сумма составляла 34 860 евро, но к субботе, 20 мая, было пожертвовано в общей сложности 37 439,49 евро. Средства перечислили 2888 благотворителей.

"Дорогие будущие мамы, наш совет: какой бы идеальной ни была ваша беременность, учитывая наш горький опыт, пожалуйста, пересмотрите, действительно ли стоит путешествовать во время беременности", - так закончили свой призыв о помощи Рута и Кристап, родители недоношенной девочки.

Как уже сообщалось, семья из Латвии отправилась в недельную поездку в Турцию.

Женщина была на шестом месяце беременности, застрахована и получила от врача разрешение на поездку. Однако ребенок родился раньше срока.

"Мы приехали сюда, и в первый же день у моей жены началось сильное кровотечение", - рассказал отец ребенка.

Врачи решили провести экстренные роды, и дочь, которая должна была родиться в середине лета, появилась на свет. Она весила всего 910 граммов.

В Турции моя мама могла видеться с дочерью только 15 минут несколько дней в неделю. Она очень хотела как можно скорее вернуться домой и побыть с дочерью. Ребенок может быть перевезен специальным медицинским воздушным транспортом, как только его вес достигнет 1,5 килограмма. Когда малышка вернется в Латвию, она сможет получать интенсивную терапию в больнице, а ее мама сможет больше находиться с ней.

Для перевозки девочки в Латвию специализированным транспортом требовалось в общей сложности до 34 860 евро, которые не могли оплатить ни страховая компания, ни страна за пределами Европейского Союза, поэтому родители обратились с призывом в жителям на портале Ziedot.lv.