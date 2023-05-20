Президент Грузии: свадьбу родственников главы МИД РФ отменили

Она также призвала грузин бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, которая возобновила рейсы с Россией.

"По поводу сегодняшнего инцидента я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались играть свадьбу уехали и свадьба сегодня не состоится.

Это своего рода победа общества, как было, когда Гаврилов уехал из страны, но это единичный случай и таким образом проблема не решена, я хочу обратиться к властям, нельзя так играть со своим народом", - заявила Саломе Зурабишвили.

Она назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и учреждения, отвечающие за национальную безопасность, заявляют, что не располагают информацией о том, что лица, включенные в санкционные списки стран-партнеров, находятся на территории Грузии.

Ранее сообщалось, что дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и ее муж, бизнесмен Александр Винокуров, находящиеся под западными санкциями, прибыли в Грузию на свадьбу брата Винокуровой.

Брак брата Винокуровой был зарегистрирован в четверг в Тбилиси, а свадебное торжество было запланировано на пятницу в санаторно-курортном комплексе Kvareli Lake Resort, расположенном в кахетинском городе Кварели, сообщает телеканал. Для празднующих сдается весь комплекс, других гостей на данный момент там нет.

Также сообщается, что у гостиницы Kvareli Lake Resort в грузинском городе Кварели (Кахетия)

задержаны 16 участников акции протеста.

Представители оппозиции и активисты начали собираться у отеля в Кварели утром в субботу в связи с появившейся накануне информации о том, что там находится дочь главы российского МИД Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.