США требуют освобождения политзаключенных в Беларуси

Соединенные Штаты осуждают содержание под стражей в Беларуси более 1500 политзаключенных и призывают к их "немедленному и безоговорочному" освобождению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 20 мая, накануне Дня солидарности с белорусскими политзаключенными.

On the eve of the Day of Solidarity with Political Prisoners in Belarus, we condemn the detention of over 1,500 prisoners held by the Lukashenka regime. We call for their immediate, unconditional release and support the Belarusian people’s pursuit of a democratic future. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2023

"Эти мужчины и женщины были арестованы и заключены в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод в стремлении к белорусской демократии, за протест против фальсифицированных выборов или за противодействие войне России против Украины. Многие судебные процессы проходили за закрытыми дверями, огражденные от общественного контроля или подотчетности", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Политзаключенные в Беларуси лишены связи с внешним миром

По словам госсекретаря США, в последнее время белорусские власти пытаются лишить политзаключенных любых контактов с внешним миром. Во многих случаях их семьи и законные представители в течение нескольких месяцев не могли связаться с ними или уточнить, где они содержатся, отмечает Блинкен.