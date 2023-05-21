Видео ⟩ Латвийка, мать 12 детей: "Дети - это мои несостоявшиеся путешествия"

Байба Озола с детства мечтала о большой семье. Сама она росла в семье с двумя детьми, но с детства знала, что у нее будет как минимум трое. "Это были первые мечты о том, как будет выглядеть моя будущая жизнь, когда я стану взрослой. Но я не думала, что будет так много", - говорит Байба.

Старшему сыну Байбы будет 25 лет, двое детей уже живут самостоятельно, а младшему в этом году исполнится четыре года. Все детям даны латышские имена: Екаб, Матисс, Марта, Карлис, Анна Мария, Эрнест, Густав, Аустра, Рута, Гриета, Друвис и Микелис.

Фото: TV3

Говоря о забавном в большой семье, Байба рассказывает: "То, что мы вообще можем жить в одно время с этими людьми. У них есть уникальный опыт учиться у младших и старших братьев. [...] В большой семье дополнительное преимущество - то, что у вас есть у кого спросить совета".