Видео ⟩ Латвийка, мать 12 детей: "Дети - это мои несостоявшиеся путешествия"

Байба считает, что быть многодетной мамой - то же самое, что управлять компанией, ведь приходится постоянно заниматься менеджментом. "Каждый ребенок должен каждый день куда-то ходить, и я, как мать, должна знать, куда ходят мои дети", - рассказала она в программе Zilonis studijā на TV3.
Байба Озола с детства мечтала о большой семье. Сама она росла в семье с двумя детьми, но с детства знала, что у нее будет как минимум трое. "Это были первые мечты о том, как будет выглядеть моя будущая жизнь, когда я стану взрослой. Но я не думала, что будет так много", - говорит Байба.
Старшему сыну Байбы будет 25 лет, двое детей уже живут самостоятельно, а младшему в этом году исполнится четыре года. Все детям даны латышские имена: Екаб, Матисс, Марта, Карлис, Анна Мария, Эрнест, Густав, Аустра, Рута, Гриета, Друвис и Микелис.
Говоря о забавном в большой семье, Байба рассказывает: "То, что мы вообще можем жить в одно время с этими людьми. У них есть уникальный опыт учиться у младших и старших братьев. [...] В большой семье дополнительное преимущество - то, что у вас есть у кого спросить совета".
Байба признается, что дети научили ее терпению. "Я научилась - когда у мамы приближается момент, когда "крышу" начинает сносить, тогда и просьба: "Папа, можно я пропаду на три часа?" Я научилась не причинять себе боль, когда все "кипит"". Женщина признается, что дала себе такую возможность не сойти с ума после четвертого ребенка. "После этого были и другие находки. Благодаря старшему сыну у меня стало больше смелости".
На вопрос, что позволяет Байбе так хорошо выглядеть после рождения двенадцати детей, она объясняет - активный образ жизни. "Вы должны все время идти в ногу с детьми, вы должны быть движущей силой. Я думаю, что это мотивирует не сдаваться. Когда я устаю , я знаю, что лучше всего либо прогулка, либо активная поездка на велосипеде".
Байба считает материнство своей карьерой и ни на что другое его не променяет.
"Я не хочу украсть тот момент, когда ребенок приходит домой из детского сада и говорит: "Мама, я люблю тебя"", - признается она.
Чувствует ли Байба, что ей пришлось чем-то пожертвовать в своей жизни? "Я не напоминаю себе об этом, потому что это было бы все равно, что украсть мою радость. Я обычно говорю - дети - это мои несостоявшиеся путешествия..."
Как рассказывает мать 12 детей, больше всего денег в ежедневных расходах уходит на покупку еды. А говоря о практике, Байба рассказывает, что супы варит в четырехлитровой кастрюле, а дети едят то, что приготовлено.
Видео: Сюжет передачи Zilonis Studijā (на латышском языке)
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