Нина Хрущева: Чем дольше длится война, тем лучше для Путина

Я не думаю, что Россия пойдет дальше, чем сейчас в Украине. И даже в речи 9 мая Путин сказал, что "мы защищаем Донбасс". Он даже не сказал, что "мы защищаем всю Украину". Так что их географические притязания, я не хочу сказать - скромные, потому что они не таковы, но они не являются масштабными. Их волнует только "русский мир", необязательно в географическом плане, а в каком-то интеллектуальном, психологическом и культурном плане и так далее.

- Давайте вернемся к ситуации внутри России. Вы провели там первые месяцы войны. Такие оппозиционеры, как Навальный и Кара-Мурза, в тюрьме. Ранее вы говорили о молчаливом большинстве, сопротивляющемся происходящему в России. Какие доказательства этого вы наблюдали?

- Я просто смотрю на цифры и пытаюсь читать опросы. 45% населения России говорят, что поддерживают войну или не против войны. 25% из них на самом деле активно поддерживают войну. Что касается остальных 55%, то давайте помнить, что когда вам в ходе опроса задают такой вопрос, то ваше потенциальное "нет" может привести к аресту, административному наказанию и так далее. Так что там действительно нужно быть очень смелым.