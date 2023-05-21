Байден: Зеленский дал гарантии, что F-16 не будут атаковать территорию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал Вашингтону "категорические заверения" того, что истребители F-16 не будут атаковать территорию России, заявил в воскресенье, 21 мая, президент США Джо Байден.
"Зеленский категорически заверил меня в том, что они не будут использовать его [истребитель F-16], чтобы заходить и продвигаться по российской географической территории,
но где бы российские войска ни находились в пределах Украины и в этом районе, они смогут это сделать", - сказал Байден журналистам на саммите "Большой семерки" в японской Хиросиме.
Корреспондентка CBS Маргарет Бреннан написала, что Зеленский дал президенту США "персональное обязательство" по этому поводу.
В пятницу, 19 мая, Байден сообщил лидерам стран G7 в Хиросиме, что США поддержат усилия союзников по обучению украинских летчиков работе с истребителями четвертого поколения, включая F-16.
После начала учений будет принято решение, когда, сколько и кто поставит истребители в Украину.
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