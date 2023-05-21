Байден: Зеленский дал гарантии, что F-16 не будут атаковать территорию РФ

"Зеленский категорически заверил меня в том, что они не будут использовать его [истребитель F-16], чтобы заходить и продвигаться по российской географической территории,

но где бы российские войска ни находились в пределах Украины и в этом районе, они смогут это сделать", - сказал Байден журналистам на саммите "Большой семерки" в японской Хиросиме.

Корреспондентка CBS Маргарет Бреннан написала, что Зеленский дал президенту США "персональное обязательство" по этому поводу.

В пятницу, 19 мая, Байден сообщил лидерам стран G7 в Хиросиме, что США поддержат усилия союзников по обучению украинских летчиков работе с истребителями четвертого поколения, включая F-16.

После начала учений будет принято решение, когда, сколько и кто поставит истребители в Украину.