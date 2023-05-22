Фото ⟩ В театре им. Михаила Чехова прошла премьера спектакля "В бальных туфельках по Сибирским снегам"

В речи после спектакля Сандра Калниете призналась, что, хотя поначалу и опасалась, как история ее семьи будет рассказана на театральной сцене менее чем за два часа, причем - на русском языке (спектакль поставлен билингвально), эта постановка тронула ее до глубины души, оказавшись превосходной и с точки зрения режиссуры, сценографии, и актерской игры. В течение вечера автор неоднократно произносила слова признательности и благодарила театр им. Михаила Чехова и творческий состав спектакля.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, заявила в своем выступлении: "Это не просто спектакль. Это больше, чем спектакль", подчеркивая инициативу театра по открытию диалога между людьми с разными взглядами в Латвии с целью создания сплоченного общества, основанного на общих ценностях. К этому следует добавить, что 11 мая в Галерее театра имени Чехова открылась арт-инсталляция "Очищение", созданная в непосредственной связи с этой новой постановкой, а 22 мая состоялась дискуссия "Возможность общего будущего в Латвия" с прямой трансляцией на портале LSM.lv о тех, кому до сих пор было некомфортно в обществе, в том числе о депортации в Сибирь. Оба этих мероприятия создаются как продолжение спектакля, который театр планирует продолжить в будущих новых постановках.