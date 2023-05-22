В пятницу, 19 мая состоялась премьера новой постановки Лауры Грозы "В бальных туфельках по Сибирским снегам" (Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos), основанной на воспоминаниях семьи Сандры Калниете о жизни в ссылке. На премьере присутствовала и сама автор книги.
Фото ⟩ В театре им. Михаила Чехова прошла премьера спектакля "В бальных туфельках по Сибирским снегам"
В речи после спектакля Сандра Калниете призналась, что, хотя поначалу и опасалась, как история ее семьи будет рассказана на театральной сцене менее чем за два часа, причем - на русском языке (спектакль поставлен билингвально), эта постановка тронула ее до глубины души, оказавшись превосходной и с точки зрения режиссуры, сценографии, и актерской игры. В течение вечера автор неоднократно произносила слова признательности и благодарила театр им. Михаила Чехова и творческий состав спектакля.
Галерея: прибытие гостей на премьеру спектакля "В бальных туфельках по Сибирским снегам" и прием
Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, заявила в своем выступлении: "Это не просто спектакль. Это больше, чем спектакль", подчеркивая инициативу театра по открытию диалога между людьми с разными взглядами в Латвии с целью создания сплоченного общества, основанного на общих ценностях. К этому следует добавить, что 11 мая в Галерее театра имени Чехова открылась арт-инсталляция "Очищение", созданная в непосредственной связи с этой новой постановкой, а 22 мая состоялась дискуссия "Возможность общего будущего в Латвия" с прямой трансляцией на портале LSM.lv о тех, кому до сих пор было некомфортно в обществе, в том числе о депортации в Сибирь. Оба этих мероприятия создаются как продолжение спектакля, который театр планирует продолжить в будущих новых постановках.
Галерея: спектакль "В бальных туфельках по Сибирским снегам" (Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos)
"В бальных туфельках по Сибирским снегам" - спектакль малой формы в большом зале, где зрительские места расположены на сцене. Главную роль – Лигиту – играет приглашенная актриса Инга Мисане-Грасберга, в спектакле также принимают участие Вероника Плотникова, Ольга Никулина, Родион Кузьмин и Иван Стрельцов. Постановка билингвальная – на сцене можно услышать и латышский, и русский языки. Для зрителей предусмотрены субтитры с переводом на оба языка. Творческий коллектив спектакля под руководством режиссера Лауры Грозы состоит из художников по костюмам и сценографов MAREUNROL'S, видеохудожника "-8", авторов оригинальной музыки Рудольфа Данкфельдса и Микелиса Путниньша, а автором сценического текста является Артурс Дицис, перевод текста на русский язык сделала Лина Овчинникова.
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