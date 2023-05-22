Собирают подписи за введение нового дорожного знака "Черная точка"

В качестве представителя инициативы указан Андрей Турко. Он поясняет, что в рейтинге стран Европейского союза (ЕС), в котором суммируется количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на миллион жителей, Латвия в 2019 году занимала пятое место - сразу после Румынии, Болгарии, Польши и Хорватии. В Латвии этот показатель составил 69 человек на миллион жителей; в среднем по ЕС - 51.

Этой инициативой Турко призывает ввести новый предупреждающий дорожный знак "Черная точка", который указывал бы на опасность на соответствующем участке дороги и призывал водителей обратить особое внимание на дорогу.

Такой дорожный знак уже много лет есть в Литве, и у Latvijas Valsts ceļi уже есть карта с черными точками. Эти выявленные черные точки также должны быть введены в реальную среду, считает автор идеи. Судя по общедоступной информации, черными точками вне населенных пунктов в настоящее время признаются места, где на расстоянии одного километра произошло не менее трех тяжелых аварий с пострадавшими или восемь аварий без таковых. В населенных пунктах опасным участком дороги считается участок дороги протяженностью 300 м, на котором за три года произошло не менее десяти аварий или не менее трех серьезных аварий. Перекресток считается опасным, если аварии произошли в радиусе 150 метров в каждую сторону.

Турко призывает внести соответствующие поправки в нормативные акты, как введя новый дорожный знак, так и определив, что в случае превышения скорости в зоне действия этого знака к водителю (владельцу) транспортного средства применяется такая же система штрафов, как в населенных пунктах.

Вместе с введением в Латвии дорожного знака с черной точкой ожидается повышение культуры вождения и снижение количества несчастных случаев со смертельным исходом. Это не только спасет жизни людей, но и сэкономит ресурсы оперативных служб.