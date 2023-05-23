"Захотел уехать из Латвии": Рой Роджерс о гомофобии в стране

"Очередные выходные, когда я смотрю, как избивают моих друзей", - начинает свой монолог Рой Роджерс.

Он рассказывает о представителях мужского пола, которые встречаются на улицах около шести утра, настроенные на драку, и ищут любой повод для конфликта, "потому что, вероятно, им необходимо показать свои мужские эмоции".

Рой отметил, что все началось с оскорбительных выкриков. "Я уже знаю, что делать в такие моменты - надо просто уйти, но один из наших друзей начал нас защищать, потом за нами погнались, мы убежали, чтобы избежать конфликта.

Однако беды избежать не удалось. "Почему должны вот так избивать незнакомцев на улице?" - спрашивает Рой в замешательстве.

Роджерс громко заявил, что нападавшие - гомофобы, и понял, что эти люди не знают значения этого слова: "Я больше не называю тебя геем, я называю тебя человеком, который ненавидит геев. Руки у него накачаны, но мозговая мышца не задействована".

"Таких эпизодов агрессии я никогда раньше не встречал так часто. В течение последних месяцев они происходят каждую неделю. Я немного захотел уехать из Латвии", - говорит о происходящем инфлюенсер.

Ему очень нравится работать в индустрии развлечений и работать по ночам, но дорога домой ранним утром почти всегда сопряжена с неприятными ситуациями на улице.

"А почему ты должен драться с человеком не твоей весовой категории?". По словам Роя, напавший на него мужчина был килограммов на 50 тяжелее. "Какое удовлетворение принесет ему победа в этом бою?" - спрашивает Роджерс.

Рой говорит: если вам предстоит пережить подобные ситуации, его совет - бегите, потому что "это не признак слабости, а признак того, что вы хотите проснуться без синяков".