В Италии умер актер Рэй Стивенсон - звезда фильмов Marvel, сериалов "Викинги" и "Асока"

По данным СМИ, 20 мая во время съемок на острове Искья актер почувствовал себя плохо, его госпитализировали в местную больницу.

Сегодня состояние Стивенсона ухудшилось, спасти его не удалось.

25 мая ему должно было исполниться 59 лет.

Актер Рэй Стивенсон известен по роли Вольштагга в фильмах Marvel о Торе, кроме того, он снимался в сериалах "Викинги", "Рим" и мультсериале "Звездные войны: Повстанцы". Одной из его последних ролей стала работа в оскароносном фильме "RRR: Рядом ревет революция". А вскоре должен выйти сериал по вселенной "Звездных войн" - "Асока", в съемках которого Стивенсон также принял участие.