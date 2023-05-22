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В Италии умер актер Рэй Стивенсон - звезда фильмов Marvel, сериалов "Викинги" и "Асока"

rus.tvnet.lv
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Актер Рэй Стивенсон
Актер Рэй Стивенсон Фото: Richard Shotwell/Invision/AP, File

Как пишет газета La Repubblica, британский актер Рэй Стивенсон умер в возрасте 58 лет во время съемок в Италии. О причине смерти пока не сообщается.

По данным СМИ, 20 мая во время съемок на острове Искья актер почувствовал себя плохо, его госпитализировали в местную больницу.

Сегодня состояние Стивенсона ухудшилось, спасти его не удалось.

25 мая ему должно было исполниться 59 лет.

Актер Рэй Стивенсон известен по роли Вольштагга в фильмах Marvel о Торе, кроме того, он снимался в сериалах "Викинги", "Рим" и мультсериале "Звездные войны: Повстанцы". Одной из его последних ролей стала работа в оскароносном фильме "RRR: Рядом ревет революция". А вскоре должен выйти сериал по вселенной "Звездных войн" - "Асока", в съемках которого Стивенсон также принял участие.

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