Видео ⟩ Украинка облила себя "кровью" на красной дорожке Каннского кинофестиваля

"На красную дорожку 76-го Каннского кинофестиваля я вышла в платье цветов нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!.. Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всем мировым СМИ! Люди не должны забывать о нас!" - отметила модель.

Илона Чернобай является уроженкой Краматорска. Она подчеркнула, что своей акцией хотела поддержать украинцев, которые сейчас находятся в оккупации. Охрана мгновенно вывела девушку с мероприятия.

"По Каннской дорожке прямо сейчас ходят блогеры и продюсеры оккупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале! Меня это все касается лично! Я с Украиной в сердце. Я сделала то, что должна была!" - указала она, имея в виду российский фильм "Кислота".

Портал "Фокус" пишет, что теперь девушке запрещен вход на кинофестиваль и некоторые другие мероприятия во Франции. На данный момент Чернобай решает вопросы с полицией. Но она все равно гордится своим поступком.