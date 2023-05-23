WhatsApp вводит новую полезную функцию

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий технологическому гиганту Meta, получил новую функцию - исправлять ошибки в сообщениях, а также дополнять ранее отправленные сообщения, сообщается в блоге компании. Исправлять ошибки или дополнять сообщения можно в течение 15 минут после их отправки.
Новая функция внедряется постепенно, и для всех пользователей станет доступна в ближайшие недели. Исправленные сообщения при этом будут помечены как "исправленные", и получатели не смогут увидеть первоначально отправленное сообщение.
В компании подчеркивают, что внедряемые изменения, как и все личные сообщения, фото, видео и звонки, защищены шифрованием.
В августе прошлого года в WhatsApp были введены новые функции конфиденциальности, в том числе ограничения на создание скриншотов переписки.
В сентябре стало известно, что Meta создаст новую группу, которая будет создавать платные продукты и функции для платформ Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания не планирует вводить плату за отключение рекламы и нацелена на развитие рекламного бизнеса в будущем. В долгосрочной перспективе Meta надеется, что платные функции станут самой важной частью бизнеса.
В ноябре WhatsApp представил функцию "Сообщества", которая позволяет создавать разные чат-группы. Также появятся новые функции, такие как групповые видеозвонки, опросы и многое другое. По данным компании, в группы WhatsApp можно добавить до 1024 участников вместо прежних 256.
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