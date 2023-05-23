WhatsApp вводит новую полезную функцию

Новая функция внедряется постепенно, и для всех пользователей станет доступна в ближайшие недели. Исправленные сообщения при этом будут помечены как "исправленные", и получатели не смогут увидеть первоначально отправленное сообщение.

В компании подчеркивают, что внедряемые изменения, как и все личные сообщения, фото, видео и звонки, защищены шифрованием.

В августе прошлого года в WhatsApp были введены новые функции конфиденциальности, в том числе ограничения на создание скриншотов переписки.

В сентябре стало известно, что Meta создаст новую группу, которая будет создавать платные продукты и функции для платформ Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания не планирует вводить плату за отключение рекламы и нацелена на развитие рекламного бизнеса в будущем. В долгосрочной перспективе Meta надеется, что платные функции станут самой важной частью бизнеса.

В ноябре WhatsApp представил функцию "Сообщества", которая позволяет создавать разные чат-группы. Также появятся новые функции, такие как групповые видеозвонки, опросы и многое другое. По данным компании, в группы WhatsApp можно добавить до 1024 участников вместо прежних 256.