Начат сбор подписей за запрет проката электросамокатов в Латвии

Представителем инициативы указана Даце Тиллере. Она призывает "восстановить безопасность на тротуарах и улицах", запретив прокат электросамокатов в Латвии.

Тиллере объясняет, что запрет не будет распространяться на электросамокаты в целом, то есть на тех, кто владеет этими транспортными средствами.

По мнению Тиллере, существующие на данный момент механизмы контроля и наказания "явно не работают и не мотивируют к соблюдению правил дорожного движения".