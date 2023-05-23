Начат сбор подписей за запрет проката электросамокатов в Латвии

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за запрет проката электросамокатов в Латвии.
Представителем инициативы указана Даце Тиллере. Она призывает "восстановить безопасность на тротуарах и улицах", запретив прокат электросамокатов в Латвии.
Тиллере объясняет, что запрет не будет распространяться на электросамокаты в целом, то есть на тех, кто владеет этими транспортными средствами.
По мнению Тиллере, существующие на данный момент механизмы контроля и наказания "явно не работают и не мотивируют к соблюдению правил дорожного движения".
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