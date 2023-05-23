Тюрьма и штраф в миллионы евро. Водителя грузовика из Латвии осудили во Франции

Как сообщают французские СМИ, 5 мая на трассе остановили грузовик, которым управлял гражданин Латвии. Выполняя свои повседневные обязанности, сотрудники правоохранительных органов проверили груз и нашли 11,4 тонны контрабандных сигарет. В документах указано, что автомобиль перевозил 17 тонн водонагревателей.

Общая сумма контрабандных сигарет оценивается примерно в 5,6 млн евро. Блоки сигарет были спрятаны в деревянных поддонах, обернутых в непрозрачный черный полиэтилен.

Перевозчик несет ответственность за свой груз, и в его обязанности входит предоставление доказательств наличия у него именно того груза, который указан.

По французскому законодательству иностранцев в таких ситуациях можно судить в ускоренном порядке, поэтому слушание состоялось 10 мая. Представитель таможни требовал полной оплаты суммы контрабандных сигарет, а также одного года тюрьмы,

но суд принял решение о штрафе в размере 3,6 млн евро и шести месяцах тюрьмы с полугодовым испытательным сроком.

Водитель грузовика отрицал свою вину: "Я не виноват, обращайтесь в компанию. Я вообще ни при чем".

Он попытался сделать вид, что не проверил груз из-за нехватки времени. Также гражданин Латвии заявил, что не помнит, кто ввел GPS-координаты. Адвокат водителя просил о помиловании, но прокуратура проигнорировала объяснения водителя по поводу сложившейся ситуации.