50 Cent даст дополнительный концерт. На этот раз с Баста Раймс!

Этот эксклюзивный концерт не только позволит всем поклонникам классики рэпа увидеть 50 Cent вживую, но и продемонстрирует уважение артиста к своим преданным поклонникам.

Специальным гостем на концерте 10 октября будет Баста Раймс (Busta Rhymes). Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss с 25 мая.

Это единственный визит 50 Cent в страны Балтии в рамках концертного тура, поэтому ожидается огромный интерес со стороны литовских и эстонских поклонников, которые не успели купить билеты на первый концерт.

Рэпер, предприниматель, актер и продюсер - один из самых талантливых хип-хоп исполнителей в мире, который прославился 20 лет назад благодаря своему дебютному альбому Get Rich Or Die Tryin', удостоенному премии "Грэмми".

20-летие всемирно известного альбома стало причиной предстоящего тура в конце этого года. Альбом остается одним из самых быстро продаваемых рэп-альбомов всех времен, возглавив Billboard Hot 100 с песнями In Da Club и 21 Questions и получив платиновый сертификат Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA).