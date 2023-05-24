Скорсезе на Каннском кинофестивале высказался в поддержку Украины

"Я очень нервничаю по поводу агрессии России, очень волнуюсь за весь этот регион. Младшее поколение уже не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей, что случилось между россиянами и немцами...