Скорсезе на Каннском кинофестивале высказался в поддержку Украины

Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе (Martin Scorsese) во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной показу его фильма "Убийцы цветочной луны", высказался в поддержку Украины, об этом пишет Limon.ee.
Запись пресс-конференции доступна на YouTube-канале фестиваля.
"Я очень нервничаю по поводу агрессии России, очень волнуюсь за весь этот регион. Младшее поколение уже не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей, что случилось между россиянами и немцами...
Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Сейчас она глубже и сильнее", - сказал Мартин Скорсезе.
Напомним, в начале декабря 2022 года Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины на концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик", а в январе 2023 года Мартин Скорсезе записал ролик, в котором пожелал украинцам победить.
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