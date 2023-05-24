Кто получит электронные письма с приглашением на скрининг рака?

Ответственные учреждения жаловались на то, что некоторые женщины не указали правильный адрес, куда следует отправлять письмо.

Теперь, наконец, Национальная служба здравоохранения будет рассылать приглашения в электронном виде, однако есть одно "но":

для того, чтобы получить такое приглашение, необходим официальный адрес электронной почты, а в Латвии он есть у очень немногих.

В прошлом году только 30% женщин прошли скрининг рака груди, 46,7% - скрининг рака шейки матки, и это лучший показатель за последние годы. Оба скрининга финансируются государством и предлагаются женщинам с 2009 года.

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что за эти годы отклик женщин на скрининг рака шейки матки был не выше 47%, а на скрининг рака груди - не выше 44%, и с 2017 года показатели постоянно снижаются.