Кто получит электронные письма с приглашением на скрининг рака?

В Латвии процент отклика женщин на программы скрининга рака критически низок, поэтому было много дискуссий по поводу писем-приглашений - о их содержании, технических решениях и виде. Об этом пишет Neatkarīgā.lv
Ответственные учреждения жаловались на то, что некоторые женщины не указали правильный адрес, куда следует отправлять письмо.
Теперь, наконец, Национальная служба здравоохранения будет рассылать приглашения в электронном виде, однако есть одно "но":
для того, чтобы получить такое приглашение, необходим официальный адрес электронной почты, а в Латвии он есть у очень немногих.
В прошлом году только 30% женщин прошли скрининг рака груди, 46,7% - скрининг рака шейки матки, и это лучший показатель за последние годы. Оба скрининга финансируются государством и предлагаются женщинам с 2009 года.
Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что за эти годы отклик женщин на скрининг рака шейки матки был не выше 47%, а на скрининг рака груди - не выше 44%, и с 2017 года показатели постоянно снижаются.
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