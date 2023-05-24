Жена Улдиса Пиленса Илзе рассказала, чем будет заниматься, если станет первой леди

Пара Пиленсов вместе уже 16 лет, они оба создали на Кипсале культурное пространство Ola Foundation, а ранее Илзе Пилена была известна как владелица Vīna studija.

В интервью изданию она рассказала, что в случае, если станет первой леди, ее приоритетами будут укрепление и продвижение искусства, культуры и образования, а также помощь детям и женщинам, попавшим в беду или пострадавшим от насилия - "области, которыми занималась и до этого".

Пилена также отметила, что избрание мужа заставит ее более глубоко изучить требования этикета и нюансы протокола. "Если я окажусь в новом статусе, я обязательно буду сотрудничать с латвийскими дизайнерами костюмов, они у нас прекрасные. Это также может быть одна из ниш, в которой Латвия может быть представлена ​​на международном уровне", - сказала Пилена.

Однако факт переезда она не воспринимает с восторгом. "Надеюсь, у меня охранников не будет. Не вижу в них необходимости. По-моему, это просто протокол, его можно пересмотреть и убрать все лишние формальности. Возможная смена места жительства для меня может быть болезненной темой. У нас уже есть красивое, нами обустроенное место, где мы живем", - призналась Илзе Пилена.

На вопрос, что она думает о ситуации, если ее супруг потерпит неудачу на президентских выборах, Пилена говорит: "С человеческой точки зрения это было бы некоторым облегчением для нашей семьи. Потому что тогда мы сохранили бы нашу прежнюю жизнь, продолжили бы начатые проекты".

Полную версию интервью с Улдисом и Илзе Пиленсами можно прочитать в журнале Kas Jauns от 23 мая!