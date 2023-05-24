Моргенштерн через суд потребовал снять с него статус "иноагента"

Российский популярный рэп-исполнитель Моргенштерн подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус "иноагента" после того, как на него завели административное дело за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Моргенштерн может быть оштрафован на 50 тысяч рублей (580 евро).
На данный момент артист уехал из России и живет за границей. В июне 2022 года он был включен в реестр "иноагентов" РФ. Ранее музыкант уже пытался оспорить статус, но безуспешно.
Напомним, что подобные иски с требование снять статус "иноагента" подали Земфира, Максим Галкин, Илья Варламов и Семен Слепаков.
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