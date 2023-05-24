Моргенштерн через суд потребовал снять с него статус "иноагента"

Российский популярный рэп-исполнитель Моргенштерн подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус "иноагента" после того, как на него завели административное дело за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.