Пригожин: Мы сделали Украину нацией, известной во всем мире

В нынешнем интервью Пригожин предложил назначить Мизинцева на пост министра обороны РФвместо Сергея Шойгу. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова, по мнению Пригожина, следует заменить на экс-командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, который ранее предлагал "сдать Херсон".

Кроме того, Пригожин заявил, что у Украины - одна из сильнейших армий. "У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, различные вооружения", - отметил он в разговоре с Долговым. Говоря о недавних боях в Белгородской области, основатель ЧВК признал, что оборона РФ не готова противодействовать таким атакам: "Где гарантия, что в Москву завтра не приедут?"

Про "Варфоломееву ночь" для детей российской элиты

Евгений Пригожин также не исключил "Варфоломеевской ночи" для детей российской элиты, поскольку те "мажут себя кремами и показывают это в Инстаграме, а у обычных людей дети приходят в цинке". Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией, "когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут", добавил он.

Основатель ЧВК не исключил, что Москве следует готовиться к тяжелой войне, потому что ВСУ будут атаковать аннексированный Крым, пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. "Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию про... (прозевать. - Ред) можем", - резюмирует он.

Кувалда как символ ЧВК и массовые потери среди заключенных

В конце ноября 2022 года владелец ЧВК "Вагнер" продемонстрировал футляр от скрипки, в котором находилась кувалда с логотипом ЧВК и со следами "крови". Кувалда фактически стала символом группировки после появления видео убийства с ее помощью одного из наемников после его пребывания в украинском плену.