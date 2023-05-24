За 4 месяца мошенники обманули латвийцев на 3 млн евро. Каковы их новые приемы?

Всего за первые четыре месяца 2023 года было осуществлено 2063 случая мошенничества, а предотвращено 3011 случаев на общую сумму 2,553 млн евро.

За первые четыре месяца этого года в латвийских банках было выявлено 707 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было похищено 1,26 млн евро. Также было выявлено 1010 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1,59 млн евро и 346 случаев мошенничества иного рода на сумму 586,5 тыс. евро.

С начала этого года удалось предотвратить 885 попыток мошенничества по телефону на сумму 793,3 тыс. евро, 1969 попыток мошенничества с инвестициями на сумму 1,5 млн евро и 157 других случаев мошенничества на сумму 177 тыс. евро.

В том числе в апреле мошенники обманули жителей Латвии на общую сумму 609 тыс. евро.

В апреле было зарегистрировано 227 случаев мошенничества с инвестициями на сумму более 330 тыс. евро и столько же попыток мошенничества было предотвращено. Число случаев телефонного мошенничества в апреле было вдвое меньше, чем инвестиционного, - 106 случаев, при этом сумма, на которую были обмануты жертвы, составила 221 тыс. евро.