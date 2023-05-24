Видео ⟩ "Памятник болванам!" В опасное сооружение на велодорожке врезался ребенок

По словам ведущего передачи Паула Тимротса, сама дорожка жителям нравится - она гладкая и отлично подходит для велопоездок. "Но дьявол в деталях. И в строителях-болванах - тоже", - говорит он.

Янис и его семья решили опробовать новую велосипедную дорожку. Путь в Кекаву был легким, а вот дорога обратно - уже не очень. На обратном пути дочь Яниса зацепилась за металлическую конструкцию и ударилась.

Ведущий Паул Тимротс говорит: "Представьте - вы совершенно спокойно едете по дорожке и подъезжаете к повороту. В этот момент логично, что человек будет оглядываться, нет ли машин, изучать дорожные знаки. А потом цепляется за эту глупость. Что это такое? Почему впустую потрачены деньги? Почему это построено прямо на пути велосипедиста? Тот, кто это спроектировал, тот, кто это построил - полный болван".

Янис поделился с передачей, что сообщил о сомнительной конструкции в самоуправление, но реакции пока не последовало. При этом ведущий заметил, что в бедственном состоянии оказалась и скамейка рядом с конструкцией, о которую ударилась дочь Яниса - в ней не хватало нескольких винтов, из-за чего часть для сидения была слабо закреплена.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)