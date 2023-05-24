Председатель ЕП: сегодня мы гораздо лучше понимаем предупреждения Латвии о России

Она отметила, что географически Рига, столица Латвии, является одной из ближайших к России столиц государств-членов ЕС. Метсола отметила, что география имеет значение во время войны.

"Я думаю, что

сегодня мы гораздо лучше понимаем предупреждения Латвии о враждебном соседе.

С первого дня Латвия формировала политику ЕС, демонстрируя твердую поддержку Украины и солидарность с украинским народом. Я хочу поблагодарить вас за это. Украина остается на первом месте в нашем списке приоритетов", - сказала председатель Европарламента.

По словам Метсолы, перед ЕС стоит много вызовов, но, несмотря на вызовы или именно благодаря им, Европа стала намного сильнее, чем раньше.

Председатель Европарламента сообщила, что с премьер-министром Латвии обсуждались вопросы, связанные с развитием, и важность бюджета ЕС для содействия экономическому развитию и восстановлению.