Председатель ЕП: сегодня мы гораздо лучше понимаем предупреждения Латвии о России

Балтийский регион, в центре которого находится Латвия, стал центром тяжести европейской обороны и безопасности, заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола сегодня, 24 мая, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
Она отметила, что географически Рига, столица Латвии, является одной из ближайших к России столиц государств-членов ЕС. Метсола отметила, что география имеет значение во время войны.
"Я думаю, что
сегодня мы гораздо лучше понимаем предупреждения Латвии о враждебном соседе.
С первого дня Латвия формировала политику ЕС, демонстрируя твердую поддержку Украины и солидарность с украинским народом. Я хочу поблагодарить вас за это. Украина остается на первом месте в нашем списке приоритетов", - сказала председатель Европарламента.
По словам Метсолы, перед ЕС стоит много вызовов, но, несмотря на вызовы или именно благодаря им, Европа стала намного сильнее, чем раньше.
Председатель Европарламента сообщила, что с премьер-министром Латвии обсуждались вопросы, связанные с развитием, и важность бюджета ЕС для содействия экономическому развитию и восстановлению.
Премьер-министр Латвии высоко оценил работу Метсолы. По его мнению, не только для Украины, но и для Европы важно, чтобы один из крупнейших демократических институтов - Европарламент - с самого начала занимал четкую позицию в отношении Украины и тех ценностей, за которые украинцы борются и умирают. Этими ценностями являются свобода, демократия и верховенство закона, которые в Европе иногда воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Кариньш отметил, что Европе необходимо подготовиться к разным поворотам. Хотя от контрнаступления Украины и возвращения оккупированных территорий ожидают многого, Европа должна быть готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Также премьер-министр Латвии подчеркнул, что необходимо начать переговоры с Украиной о присоединении к блоку. Он указал, что ЕС должен помочь в проведении реформ, которые Украина проводит несмотря на войну. Кариньш призвал помнить, что украинцы борются и умирают за то, чтобы стать государством ЕС, поэтому ЕС должен выполнять свою работу.
По словам Кариньша, важно привлечь Россию к ответственности за ее преступления, а восстановление Украины должно финансироваться в основном из российских средств. Россия является страной, которая пытается разрушить инфраструктуру Украины.
Премьер-министр Латвии заявил, что санкции, введенные в Европе против России, являются важной частью усилий стран по поддержке Украины, однако необходимо обратить внимание на то, чтобы сделать обход санкций невозможным.
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