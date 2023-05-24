Начат сбор средств для добровольца из Латвии, потерявшего в Украине обе ноги

В результате полученных травм его здоровье ухудшилось, и теперь Волмарс остался без обеих ног.

Год проживания в пансионате для Волмарса обойдется в 4800 евро, спецматрас - в 200 евро, а специализированная спортивная инвалидная коляска - в 4500 евро.

Общая сумма, необходимая на год, составляет 9 500 евро.

Улдис Волмарс, доброволец из Латвии, отправившийся защищать Украину, в 2022 году получил в результате взрыва кассетного боеприпаса ранения ног, сообщал портал LSM.lv. В результате травм здоровье мужчины ухудшилось и обе ноги пришлось ампутировать.

По информации портала, Улдис Волмарс - в прошлом профессиональный спортсмен. Впервые он отправился воевать в Украину в марте 2022 года. Он находился на Яворовском полигоне в составе международного батальона, когда тот подвергся бомбардировке.

Позднее он принимал участие в освобождении от российских войск города Ирпень, на некоторое время вернулся в Латвию, но позже снова поехал в Украину - на этот раз на фронт в Николаевской области. Там Улдис и получил ранение ног. По словам мужчины, их отправили на задание по освобождению водяной станции, когда отряд подвергся бомбардировке. В результате пятичасового обстрела осколки кассетного снаряда перебили вены в ноге мужчины.

Сообщается, что сначала Улдис был помещен в военный госпиталь, но там не было возможности прооперировать вены. Операцию ему сделали в другой больнице, однако она прошла неудачно. Уже дома в Латвии медики провели повторную операцию, но началась гангрена и мужчина потерял одну из ног.

Через полтора месяца гангрена началась и на другой конечности, в результате чего ампутировать пришлось и ее. По словам добровольца, сейчас он учится жить заново, но все еще планирует вернуться в Украину, чтобы работать тренером.