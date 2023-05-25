Фактомат ⟩ Когда устами кремлевских пропагандистов лжет искусственный интеллект

В понедельник, 22 мая, в Twitter и Telegram начала быстро распространяться фотография, на которой якобы виден взрыв у здания Министерства обороны США в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Этот снимок распространили несколько российских пропагандистских изданий.
Проект портала TVNET по проверке фактов "Фантомат" на этот раз исследовал, как российская пропаганда не стыдится использовать для распространия лжи даже снимок, созданный искусственным интеллектом сомнительного качества.
Изначально снимок, на котором якобы виден столб дыма у здания Минобороны, появился в Facebook. Он был опубликован в аккаунте, распространяющем теорию заговора Qanon.
Вскоре после этого снимок попал и в Twitter, который начали перепубликовывать аккаунты даже с миллионами подписчиков.
Russian state media outlet @RT_com has now deleted a tweet sharing false reports about an explosion near the Pentagon. Oops. pic.twitter.com/xntM2BvOl6— Tyson Whelan (@tyson_whelan) May 22, 2023
Среди них был и аккаунт российского пропагандистского гиганта RT, аккаунт финансовых новостей ZeroHedge и Bloomberg Feed. Впрочем, американское новостное агентство Bloomberg быстро сообщило, что у него нет никакой связи с Bloomberg Feed, позже аккаунт Bloomberg Feed был заблокирован.
Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p— Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023
После RT это изображение перепубликовали и другие российские пропагандистские издания, в том числе "Российская газета", телеканал Минобороны РФ "Звезда" и радио НСН.
После этого изображение начало распространяться и в Telegram-каналах.
После распространения изображения начали появляться и первые сомнения в аутентичности снимка.
Подозрительно было то, что с "места событий" была доступна всего одна фотография. Почему никто не сделал фото с других ракурсов?
Подозрительным было и то, что о "взрыве" не было практически никакой информации. Распространители изображение ограничились лишь скупыми описаниями, например "Взрыв в Вашингтоне, детали недоступны".
На изображении видно, что взрыв произошел прямо рядом с забором, странно и то, что он в результате взрыва вообще не пострадал.
В свою очередь видимый на изображении фонарь находится как перед забором, так и за ним. Подозрения вызывает и то, что местами видимый на изображении забор сливается с находящимися рядом с ним ограничительными барьерами.
Такие несовпадения наводят на мысль, что изображение было создано при помощи искусственного интеллекта.
То, что изображение - подделка, вскоре сообщили как Пентагон, так и полицейские и пожарные Арлингтона.
Пентагон распространил сообщение, в котором сказано, что никакого взрыва утром соответственного дня не было.
"Нет никакого взрыва или инцидента, который произошел бы рядом с Пентагоном", - сообщил в Twitter Пожарно-спасательный департамент Арлингтона.
Распространение подделки в Сети на короткое время вызвало тревогу на фондовом рынке США, на котором было зарегистрировано падение индексов.
Однако спустя несколько часов фондовый рынок США восстановился полностью.
Вскоре после сообщений должностных лиц СМИ начали распространять опровержения информации и взрывах, а из соцсетей изображение начало пропадать. Удалил изображение со своего аккаунта и RT.
В свою очередь Facebook признал это изображение ложной информацией и заблокировал к нему доступ.
После этого инцидента некоторые СМИ, в том числе The Washingron Post и Vice, сообщили, что распространению фейковых новостей может способствовать нынешняя система, по которой Twitter-аккаунты получают знак верификации.
Ранее такой символ являлся подтверждением того, что аккаунт верифицирован и ему можно доверять.
В свою очередь теперь этот символ символизирует лишь то, что владелец аккаунта приобрел абонемент Twitter Blue и получил соответственный символ.
Ряд экспертов уже призвали усиливать надзор за соцсетями, предложив, чтобы пользователям, которые размещают сгенерированные искусственным интеллектом изображения, нужно было указывать, что они сгенерированы им.
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