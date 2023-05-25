Фактомат ⟩ Когда устами кремлевских пропагандистов лжет искусственный интеллект

После RT это изображение перепубликовали и другие российские пропагандистские издания, в том числе "Российская газета", телеканал Минобороны РФ "Звезда" и радио НСН.

После этого изображение начало распространяться и в Telegram-каналах.

После распространения изображения начали появляться и первые сомнения в аутентичности снимка.

Подозрительно было то, что с "места событий" была доступна всего одна фотография. Почему никто не сделал фото с других ракурсов?

Подозрительным было и то, что о "взрыве" не было практически никакой информации. Распространители изображение ограничились лишь скупыми описаниями, например "Взрыв в Вашингтоне, детали недоступны".

На изображении видно, что взрыв произошел прямо рядом с забором, странно и то, что он в результате взрыва вообще не пострадал.

В свою очередь видимый на изображении фонарь находится как перед забором, так и за ним. Подозрения вызывает и то, что местами видимый на изображении забор сливается с находящимися рядом с ним ограничительными барьерами.

Такие несовпадения наводят на мысль, что изображение было создано при помощи искусственного интеллекта.

То, что изображение - подделка, вскоре сообщили как Пентагон, так и полицейские и пожарные Арлингтона.

Пентагон распространил сообщение, в котором сказано, что никакого взрыва утром соответственного дня не было.

"Нет никакого взрыва или инцидента, который произошел бы рядом с Пентагоном", - сообщил в Twitter Пожарно-спасательный департамент Арлингтона.