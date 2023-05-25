Авария на черной точке в Марупе: пострадал автомобиль дипломатов

В среду, 24 мая, автомобиль Volvo с красными номерами после аварии остался на перекрестке с основательно разбитым правым боком. Было ясно видно, насколько сильно в автомобиль дипломата врезалась Škoda. Когда приехала полиция, картина была наприятной - пострадали несколько человек.

Водитель Škoda от помощи медиков отказался, несмотря на кровоточащую руку. Он предпочел остаться и позаботиться о своих вещах и автомобиле. Мужчина был встревожен состоянием здоровья коллеги, однако врачи утверждают, что опасность жизни женщины не грозит.

После осмотра троих пострадавших в результате ДТП, один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в медучреждение.

Автомобиль Škoda ехал по улице Кантора, так что у водителя на перекрестке было преимущество. В свою очередь улица Лиела - проезжая часть меньшего значения, и об этом предупреждают как ограничители скорости, так и ярко-желтые знаки STOP с обеих сторон.

Водитель Škoda хоть и не захотел давать интервью на камеру, за кадром рассказал о произошедшем. В Volvo находились трое корейцев, которые, возможно, являются сотрудниками посольства. О водителе автомобиля дипломатов информация довольно ограничена. В частности, водитель Škoda конкретно не знает, кто сидел на рулем.

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