Авария на черной точке в Марупе: пострадал автомобиль дипломатов

Перекресток улиц Кантору и Лиела в Марупе уже стал знаменитым, впрочем, не в хорошем смысле - здесь очень часто происходят аварии, сообщает Degpunktā.
В среду, 24 мая, автомобиль Volvo с красными номерами после аварии остался на перекрестке с основательно разбитым правым боком. Было ясно видно, насколько сильно в автомобиль дипломата врезалась Škoda. Когда приехала полиция, картина была наприятной - пострадали несколько человек.
Водитель Škoda от помощи медиков отказался, несмотря на кровоточащую руку. Он предпочел остаться и позаботиться о своих вещах и автомобиле. Мужчина был встревожен состоянием здоровья коллеги, однако врачи утверждают, что опасность жизни женщины не грозит.
После осмотра троих пострадавших в результате ДТП, один человек в состоянии средней тяжести был доставлен в медучреждение.
Автомобиль Škoda ехал по улице Кантора, так что у водителя на перекрестке было преимущество. В свою очередь улица Лиела - проезжая часть меньшего значения, и об этом предупреждают как ограничители скорости, так и ярко-желтые знаки STOP с обеих сторон.
Водитель Škoda хоть и не захотел давать интервью на камеру, за кадром рассказал о произошедшем. В Volvo находились трое корейцев, которые, возможно, являются сотрудниками посольства. О водителе автомобиля дипломатов информация довольно ограничена. В частности, водитель Škoda конкретно не знает, кто сидел на рулем.
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