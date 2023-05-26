Латвийская звезда снялась для мужского журнала в смелом и изящном образе

"Фотосессия - это большой и эмоциональный путь творческого развития - прийти к этому, отдаться, принять. Это самое большое приобретение, потому что в музыке я тоже несу свободу, обнаженность, принятие, любовь к себе. Как я говорю, музыка идет впереди меня, через музыку я могу воплотить то, что следует в физическом мире с небольшой задержкой.

Фотосессия - определенно большой шаг в принятии себя.

Я на этот опыт смотрю с чрезвычайно большой любовью, благодарностью и светом. Как изменилось мое восприятие себя и своего тела! Нагота всегда была очень важна для меня, это естественная часть меня. Такая народная девушка, которая в день солнцестояния надевает венок и идет купаться, танцуя под зеленым дубом. Я всегда была такой, но впервые я не стесняюсь того, как это воспринимают другие.

Так много взрослых женщин говорили мне - радуйся, фоткайся сейчас, получай удовольствие. Больно слышать, что они себя не любили и теперь жалеют об этом. У меня так много красивых подружек, как внешне, так и внутренне, которые не могут себя принять. И моя мама тоже. У стольких женщин есть иррациональные комплексы", - сказала о фотосессии исполнительница.

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