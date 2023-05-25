Латвийская рекламная ассоциация: Призываем NEPLP соблюдать Сатверсме и отменить штраф TVNET

Латвийская рекламная ассоциация (LRA) присоединилась к Латвийской ассоциации журналистов, призвав Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) незамедлительно отменить решение, которым наказана TVNET GRUPA.
По мнению ассоциации, действия NEPLP во время принятия этого решения не только противоречат 100-й статье Сатверсме, которая устанавливает, что "каждый имеет право на свободу слова, включающее в себя право свободного получения, владения и распространения информации, выражения своих взглядов. Цензура запрещена", но и угрожают существованию независимых СМИ, которые являются одной из предпосылок демократического общества и государства.
В открытом письме ассоциации указано, что, пытаясь обосновать легитимность решения, в полном тексте решения NEPLP поясняет различные ассоциации с понятием "депортация", которые образовались из интерпретаций этого понятия только в тех источниках, которые хорошо вписываются в аргументацию NEPLP, ссылаясь среди прочего на указание Государственного архива на то, что "на территории бывшего СССР понятие "депортация" в основном исторически ассоциировалось с реализованными тоталитарной диктатурой политическими репрессиями".
"Как бы парадоксально это ни было, позднее, принимая решение о наказании TVNET GRUPA, члены правления NEPLP сами осуществили такой акт политической репрессии в отношении СМИ, журналист которого, выполняя свои рабочие обязанности, отражал мнение находящегося в оппозиции политика", - говорится в заявлении LRA.
LRA выступает за свободу СМИ и свободу слова, за свободу журналистов профессионально делать свою работу, за многообразие мнений.
"Мы выступаем за Латвию как за страну, в которой "государство - это то, о чем мы можем договориться сегодня, а не то, о чем мы договорились молчать. Призываем членов NEPLP соблюдать Сатверсме и отменить упомянутое решение", - говорится в заявлении.
Напомним, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET вышло интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
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