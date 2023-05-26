"Брат спас мне жизнь, но сам погиб": история братьев, воевавших за Бахмут

На похоронах старшего сына Лилию и Сергея вышел поддержать весь поселок Фото: BBC/Lee Durant

Весь прошлый год родители Максима и Ивана по-своему переживали битвы своих сыновей вместе с ними. Лилия и Сергей тоже не спали ночами, с тревогой ожидая вестей от своих мальчиков.

По словам Лилии, сыновья часто посылали им короткие сообщения, чтобы успокоить: "У нас все хорошо, мама".

Но затем пришли страшные новости, которых они боялись больше всего.

Лилия плачет над гробом Максима, а затем его, наконец, опускают в землю - под аккомпанемент серии выстрелов.

"Мы до сих пор не можем в это поверить. Моя душа разрывается", - говорит мне Лилия после похорон. Единственная причина продолжать жить - это младший сын, добавляет она.

Лилия рассказывает, что у Максима была возможность уехать с Иваном, но он не хотел бросать их еще более молодых и менее опытных товарищей.

"Он герой. Он ангел. Он луч света. Он бы никогда не оставил своего брата, даже зная, что умрет сам".

Украина не раскрывает, сколько жизней унесла эта война. Но если окинуть взглядом кладбище, становится понятно, насколько высокую цену платит страна.

Иван (в центре) уверен, что не выжил бы после ранения в Бахмуте, если бы не брат Фото: BBC/Lee Durant

На этом маленьком кладбище, в этом маленьком поселке - многочисленные ряды свежевырытых могил, окруженных цветами. Похороны Максима были одними из трех солдатских похорон, которые на той неделе проводил местный священник.