Звезда реалити-шоу после уменьшения желудка и потери 65 кг решилась на еще одну косметическую операцию

Агрита делает последний шаг к своему идеальному телу и идет к пластическому хирургу Каспарсу Фелдманису на предоперационную консультацию по поводу возможности удаления лишней кожи на животе. Она надеется, что это лето будет особенным - и после операции она наконец-то сможет надеть яркое бикини.

С прошлого года Агрита похудела на 65 кг, и потеря веса привела к последствиям - обвисшей коже живота. Чтобы устранить проблему, она обратилась в клинику пластической хирургии, где ей рассказали об операции и обсудили план ближайших действий.

"Смотря на свой живот, у меня нет комплексов, но это дискомфортное ощущение - оно мне не нравится", - сказала Агрита.

Пластический хирург рассказал, что операция называется абдоминопластика передней стенки живота и направлена на удаление лишней кожи, которая свисает. Для проведения такой операции Фельдманис сказал, что "главное, чтобы вы достигли веса, в котором вам комфортно и который вы будете поддерживать в будущем".

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