Сипениеце-Гаваре объяснила, почему против избрания президента народом

"Я абсолютно против этого. (...) И пусть никто не обижается, но способность к анализу широким народным массам еще не дана.

В свое время в Savādi gan у нас была такая шутка о народных выборах, и мы говорили, что в этом случае мы выберем матрас Dormeo, поскольку он рекламируется целый день", - пошутила Сипениеце-Гаваре в эфире программы.

Напомним, президентские выборы не за горами и состоятся уже 31 мая. Когда полный список кандидатов был еще неясен, в Сети проходили обсуждения и неформальные голосования по возможным претендентам на пост главы государства. В ходе одного такого голосования возможным кандидатом была названа теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре. В беседе с интернет-журналом KLIK Байба поделилась своими мыслями по этому поводу, а также назвала подходящую, по ее мнению, кандидатуру, отметив причины, почему эта должность не для нее:

В программе Сипениеце-Гаваре также отметила, что, по ее словам, ее самая большая слабость - острый язык, она не смогла бы скрывать правду и быть хитрой. Она также знает, что от симпатии до антипатии один шаг, поэтому осознает, что может вызвать чью-то неприязнь.

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