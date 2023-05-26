Теле- и радиоведущая Байба Cипениеце-Гаваре в программе 360TV ZIŅneši выразила мнение о грядущих президентских выборах, отметив, что она против всенародно избранного главы государства.
Сипениеце-Гаваре объяснила, почему против избрания президента народом
"Я абсолютно против этого. (...) И пусть никто не обижается, но способность к анализу широким народным массам еще не дана.
В свое время в Savādi gan у нас была такая шутка о народных выборах, и мы говорили, что в этом случае мы выберем матрас Dormeo, поскольку он рекламируется целый день", - пошутила Сипениеце-Гаваре в эфире программы.
Напомним, президентские выборы не за горами и состоятся уже 31 мая. Когда полный список кандидатов был еще неясен, в Сети проходили обсуждения и неформальные голосования по возможным претендентам на пост главы государства. В ходе одного такого голосования возможным кандидатом была названа теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре. В беседе с интернет-журналом KLIK Байба поделилась своими мыслями по этому поводу, а также назвала подходящую, по ее мнению, кандидатуру, отметив причины, почему эта должность не для нее:
В программе Сипениеце-Гаваре также отметила, что, по ее словам, ее самая большая слабость - острый язык, она не смогла бы скрывать правду и быть хитрой. Она также знает, что от симпатии до антипатии один шаг, поэтому осознает, что может вызвать чью-то неприязнь.
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