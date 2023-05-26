Фото ⟩ По Таллинну расставили желтые скамейки от Эда Ширана

Скамейка для тех, кто любит быть в центре светской жизни. Вокруг вас десятки людей, жизнь кипит и бурлит. А вы просто сидите и наслаждаетесь летним коктейлем, любуясь дорогими яхтами. Хороший вариант. Если в дневное время кажется, что куда тут еще эта скамейка, ведь вокруг столько столиков и стульев, то вечером понимаешь, что мест свободных особо и нет. Моя самая любимая лавочка с точки зрения расположения.

Фото: Konstantin Sednev

С видом на миллион!

Обожаете любоваться архитектурой? Любите шум волн и интересуетесь историей? Пожалуй, на этой скамейке в новом жилом квартале Каларанна в Таллинне вы найдете все это вместе. Садишься на скамейку, видишь разрушающийся и исписанный граффити горхолл, за твоей спиной новые дома, построенные, как мне видится, в скандинавском стиле. А перед тобой - почти весь город как на ладони. Вид на миллион!

Фото: Konstantin Sednev

Здесь гораздо меньше людей, чем в Ноблесснере и Теллискиви. Мало мест, где можно присесть отдохнуть поблизости. Поэтому наличие скамейки точно должно обрадовать туристов и местных жителей. Как же приятно здесь посидеть под любимую музыку и помечтать о прекрасном.

Яхта, парус, в этом мире только мы одни!

Наверное, было бы странно и даже неожиданно увидеть скамейки Эда Ширана в Пыхья-Таллинне или Ласнамяэ. Но мне жаль, что там их нет. А вот куда довезли одну желтую лавочку - туда не все смогут самостоятельно добраться. Это Haven Kakumäe. Но уж если вы сможете доехать, точно нужно посидеть и послушать песни артиста. Вид не самый прекрасный, но без лишней суеты вокруг. Смело отправляйтесь!

Самый главный плюс, что прямо перед скамейкой есть магазин, где можно купить любой напиток или мороженое, чтобы было не скучно сидеть.

Haven Kakumäe. Загадывайте здесь желание, оно обязательно сбудется. Фото: Konstantin Sednev

Смотрите ниже галерею целиком от фотографа Константина Седнева! В ней вы найдете больше ярких фотографий!